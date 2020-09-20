В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск.

Первым приехал грузовик с солдатами внутренних войск, которые, возможно, возьмут под охрану стелу «Минск — город-герой» и площадь Государственного флага. Сейчас у стелы уже приготовлены милицейские заграждения.

Затем прибыла колонна спецтехники — четыре автомобиля «Заслон» для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомет. Колонну сопровождала машина ГАИ.

Накануне в Минске прошел протестный «Женский марш». Он сопровождался многочисленными задержаниями — всего, как сообщает МВД, были задержаны 415 человек.

Minval.az