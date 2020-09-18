Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с руководителем представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Эленой Аймоне Сессерой.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в связи с завершением деятельности Элены Аймоне Сессеры в Азербайджане, новый руководитель представительства Ариан Бауэр была представлена министру Джейхуну Байрамову.

Министр, высоко оценив деятельность Элены Аймоне, с удовлетворением отметил гуманитарные проекты, реализуемые Азербайджаном в рамках сотрудничества с МККК. Министр также пожелал Ариан Бауэр успехов в ее деятельности в Азербайджане.

Коснувшись тяжелых последствий армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе нарушении основных прав сотен тысяч людей, постоянном нарушении основных норм и принципов международного гуманитарного права со стороны Армении, министр уделил особое внимание вопросу о состоянии заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Министр отметил, что позиция Азербайджана в связи с обменом пленных и заложников по принципу «все на всех» была отвергнута Арменией. Была отмечена важность наращивания усилий МККК для решения этого вопроса.

Представители МККК отметили, что в рамках своего мандата постоянно интересуются состоянием Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, о чем информируются их семьи.

Министр также проинформировал представителей МККК о последней напряженности в регионе и провокационных действиях руководства Армении, а также о серьезном ущербе переговорному процессу.

Minval.az