Президент Гвинеи Альфа Конде, обвинив министра труда в недостаточном исполнении своих обязанностей и халатном отношении к работе, не смог сдержать себя и начал избивать его прямо посреди улицы.
Об этом пишет турецкое издание Milli Gazete.
Президент Гвинеи Альфа Конде, обвинив министра труда в недостаточном исполнении своих обязанностей и халатном отношении к работе, не смог сдержать себя и начал избивать его прямо посреди улицы.
Об этом пишет турецкое издание Milli Gazete.
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