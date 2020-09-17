Президент Гвинеи Альфа Конде, обвинив министра труда в недостаточном исполнении своих обязанностей и халатном отношении к работе, не смог сдержать себя и начал избивать его прямо посреди улицы.

Об этом пишет турецкое издание Milli Gazete.

Minval.az