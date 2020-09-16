Глава госдепа США Майк Помпео обратился к России с призывом уважать суверенитет Беларуси.

Это заявление госсекретарь сделал после переговоров с главой МИД Британии Домиником Раабом.

Помпео также назвал белорусские протесты вдохновляющими и призвал власти страны прекратить жестокость в отношении участников акций. Он подчеркнул, что Вашингтон выступает с требованием к белорусским властям «немедленного освобождения гражданина США».

«Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Беларуси», — заключил Помпео (цитата по РИА Новости).

Minval.az