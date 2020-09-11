Политика Алексея Навального отравили модифицированным видом яда «Новичок», «более жестким», чем предыдущие его формы. Об этом заявил глава разведки ФРГ, сообщает «Дождь» со ссылкой на Der Spiegel.

О том же 9 сентября сообщала газета Die Zeit со ссылкой на источники: яд должен был работать медленнее, чем ранее его известные виды, но эффективнее, и злоумышленники полагали, что политик умрет в самолете.

Правительство Германии рассматривает этот факт как наиболее важный показатель того, что к отравлению могут быть причастны власти России, поскольку чем сложнее, новее и реже химический состав вещества, тем выше вероятность, что его разрабатывали в специализированных лабораториях, к которым не могут иметь доступа рядовые преступники.

В связи с этим немецкие органы безопасности предполагают, что отравить Навального могли только российские спецслужбы. Эту версию, на их взгляд, подкрепляет и то, что политик все время находился под пристальным наблюдением сотрудников ФСБ.

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