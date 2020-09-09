Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен»новой усовершенствованной» версией химического вещества группы «Новичок». Об этом в среду, 9 сентября, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на Die Zeit. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным издания, этот химагент до нападения не был известен экспертам, однако он является «более зловредным и смертоносным, чем уже известные» вещества, представленные в семействе «Новичок».

Химагент могли добавить в чай или нанести на поверхность чашки

Как отмечает газета, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Издание отмечает, что этот новый вариант «Новичка» действует медленнее, чем известные ранее.

По версии германской стороны, один из агентов Федеральной службы безопасности России, который следил за Навальным, или специально прибывший в Томск агент какой-либо из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанес его на поверхность чашки.

В Берлине считают, что политик должен был умереть еще на борту летевшего в Москву самолета. Тот факт, что он выжил, по данным германских спецслужб, объясняется «лишь стечением удачных обстоятельств»: быстрой реакцией пилота, совершившего вынужденную посадку лайнера, и врачей в Омске, которые вкололи Навальному атропин.

Die Zeit: Операцию могли провести только спецслужбы

Анализы Навального изучались в лаборатории бундесвера, находящейся в Институте фармакологии и токсикологии в Мюнхене (земля Бавария). Германские эксперты считают, что операцию с применением столь «смертельного и сложного яда» могла провести только российская спецслужба. Подобный «двухкомпонентный яд» не смогли бы синтезировать обычные преступники, поскольку для его создания требуется наличие специальной лаборатории, пишет издание.

Операцию иностранных спецслужб по отношению к Навальному германская сторона также считает «немыслимой» в условиях того, что российского оппозиционера постоянно держала под контролем ФСБ. «Все это позволяет сделать только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ избавиться от нежелательного критика», — резюмирует Die Zeit. «Его хотели заставить замолчать, и я от имени всего правительства Германии осуждаю это самым жестким образом», — отмечала ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Навального вывели из комы

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику «Шарите». Политик находился в коме 19 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». «Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», — указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль «не склонен воспринимать никакие обвинения». «Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом», — заявил он 3 сентября.

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