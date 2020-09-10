В Сети опубликовано видео начала массовой драки китайских и индийских военных в долине Галван, где проходит оспариваемая обеими странами граница. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на South China Morning Post, драка случилась ещё 15 июня, но кадры с места происшествия стали доступны только сейчас.

На кадрах видно, как происходит стычка между военнослужащими двух стран. Обе стороны не вооружены огнестрельным оружием, но у некоторых бойцов видны в руках палки. Сначала потасовка немногочисленна и участники больше спорят и толкаются нежели дерутся. Но вскоре китайские военные начинают оттеснять индусов, а когда те начинаю отступать в ход идут уже не только кулаки. Притом упавших на землю и в воду индусов продолжают бить.

В результате ожесточённого рукопашного боя индийских и китайских военных в этот день на границе погибли 20 индусов. Общие потери Китая, включая раненых, в том бою составили 43 человека. Напряженность на границе двух стран сохраняется до сих пор. Стороны обвиняют друг друга в постоянных провокациях.

Minval.az