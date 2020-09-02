Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и их европейские партнёры изучают возможность введения жёстких санкций в связи с ситуацией в Беларуси.

Об этом Помпео заявил на брифинге.

«Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнёрами и вместе рассматриваем возможность введения серьёзных точечных санкций против всех, кто причастен к нарушениям прав человека и притеснениям», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с этим госсекретарь добавил, что американская сторона требует немедленного прекращения применения насилия против протестующих и освобождения «всех, кто был несправедливо задержан».

Minval.az