Политик Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Об этом говорится в пресс-релизе правительства Германии, сообщает «Медуза».

Наличие следов яда в организме Навального показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера по просьбе врачей из клиники «Шарите», где находится Навальный.

«Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества в России», — говорится в заявлении.

Власти Германии заявили, что проинформируют о результатах исследований партнеров по ЕС и НАТО, а также Организацию по запрещению химического оружия.

Посол РФ в Германии также будет официально проинформирован о результатах анализов. «Мы призываем правительство России объясниться в связи с инцидентом», — говорится в сообщении немецкого кабинета министров.

Minval.az