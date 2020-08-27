Турция и РФ провели более 25 совместных патрулирований в сирийской провинции Идлиб и продолжат сотрудничать в этой сфере, хотя стороны столкнулись здесь с рядом трудностей, заявил в четверг агентству «Анадолу» министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Ряд радикальных групп и местных вооруженных отрядов пытаются дестабилизировать ситуацию на северо-западе Сирии, и мы внимательно отслеживаем ситуацию. Имели место определенные сложности, но нам удалось провести 26 совместных патрулирований с российской стороной. Сотрудничество с Россией по данному вопросу будет продолжено», — сказал министр.

По его словам, Анкары плотно взаимодействует с Москвой с целью предотвращать нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

В то же время Акар обвинил РФ и США в том, что они не выполнили обещания и не обеспечили отвода курдских отрядов от зоны, где военные Турции проводят антитеррористические операции. Акар заверил, что Анкару интересует лишь ликвидация террористов регионе, и благодаря ее действиям «до сегодняшнего дня только в Идлибе в свои дома вернулись до 300 тысяч человек».

Minval.az