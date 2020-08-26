Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах его администрация обеспечит получение Украиной необходимой экономической и военной поддержки.

«Администрация Байдена-Харрис обеспечит, чтобы Украина получила необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие, при этом призывая Украину проводить необходимые реформы, жизненно важные для ее успеха», — говорится в заявлении Байдена по случаю Дня независимости Украины (цитата по «Интерфаксу»).

Байден подчеркнул, что как сенатор и вице-президент, решительно поддерживал неизменное стремление Украины стать современным, демократическим европейским государством.

Minval.az