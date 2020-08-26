Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Агентство назвало Меркель «ключевым каналом на Запад» для Путина, отметив, что обычно канцлер тщательно подбирает слова. Однако, после того как врачи берлинской клиники «Шарите», куда Навального доставили на лечение из Омска, заявили, что он мог быть отравлен, Меркель потребовала от Путина срочно провести «всестороннее» расследование и наказать виновных.

Такое заявление канцлер сделала меньше чем через два часа, после того как медики объявили предварительный диагноз, и оперативная реакция Меркель должна была дать понять Кремлю, насколько серьезно Германия относится к вопросу, отметили источники агентства.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для уголовного расследования должен быть повод. «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — сказал тогда он.

Случившееся показало, что влияние Меркель на Путина, вероятно, существенно ослабло, отметил Bloomberg. Помимо этого российские власти могут не опасаться ответной реакции и из-за того, что в следующем году канцлер должна покинуть свой пост, а президент США Дональд Трамп занят предвыборной кампанией.

Помимо Меркель провести открытое расследование по делу Навального потребовал и Евросоюз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал произошедшее покушением и заявил, что виновные должны быть наказаны.

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