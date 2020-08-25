Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси.

На встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом глава МИД обратил внимание, что внешние силы пытаются обострить ситуацию в Минске.

«Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Беларуси нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков», — сказал он.

Лавров назвал такие действия крайне опасными. Также в сообщении на сайте МИД отмечается, что Москва выступает против попыток оказания санкционного и политического давления на Минск.

«Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям», — говорится в публикации.

Minval.az