Муж дочери президента США Дональда Трампа Иванки, советник президента США Джаред Кушнер, регулярно встречался и контактировал с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет «Гордон» со ссылкой на Daily Beast.

По данным журналистов, Кушнер и Дмитриев часто общаются по телефону, иногда через посредников. Во время бесед они обсуждают, как «США и Россия могли бы работать вместе».

По информации источников издания, они обсуждали различные вопросы: от создания совместного делового совета для увеличения инвестиций до работы над ближневосточным мирным соглашением и переговоров по недавней сделке ОПЕК.

Daily Beast утверждает, что одним из результатов переговоров Кушнера и Дмитриева стала поставка российского медицинского оборудования в США во время пандемии коронавируса.

В материале сказано, что логистическими вопросами приема груза занимался Госдепартамент, а организационные моменты курировал лично Кушнер. По информации издания, он искал поставщиков, лично договаривался о поставке груза из России, а также ускорил заключение сделки через личное знакомство с Дмитриевым. Половину стоимости поставки оплатил РФПИ, сообщило Daily Beast.

Издание отмечает, что в течение многих лет администрация Трампа пыталась найти способы сотрудничества с Россией на мировой арене, но все усилия потерпели неудачу из-за того, что Москва продолжала угрожать национальной безопасности США «от хакерских атак до вознаграждений за убийства американских солдат в Афганистане».

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