Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России провести открытое расследование отравления Алексея Навального.

Меркель и Маас отметили, что, согласно данным берлинской клиники «Шарите», клинические исследования указывают на отравление Алексея Навального.

«Принимая во внимание заметную роль господина Навального среди политической оппозиции в России, власти должны расследовать это преступление до последней детали — и на основе полной прозрачности. Необходимо установить и наказать ответственных», — сказано в заявлении, которое приводит «Медуза».

Канцлер Германии Ангела Меркель одной из первых предложила помощь семье Алексея Навального после того, как российского оппозиционера госпитализировали. После того, как Навального перевезли на лечение в Берлин, его соратник Леонид Волков поблагодарил правительство Германии и лично Меркель, «обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности».

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