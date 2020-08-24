Комитет по иностранным делам Европейского парламента на внеочередном видеозаседании во вторник, посвященном Беларуси, заслушает экс-кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую.

«Депутаты Европарламента обсудят последние события в Беларуси после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид», — говорится в релизе, который приводит РИА Новости.

В свою очередь, председатель комитета Дэвид Макаллистер в Twitter приветствовал участие Тихановской в заседании. «Я рад, что Светлана Тихановская и Хельга Шмид приняли приглашение выступить на заседании нашего комитета», — написал он.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено ситуации в Беларуси. Оно пройдет с 11.00 до 13.00 в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что депутаты комитета по иностранным делам Европейского парламента планируют обсудить также переоценку сотрудничества ЕС с Беларусью в рамках программы Восточное партнерство.

Minval.az