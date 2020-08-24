Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен политик Алексей Навальный, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно, сообщает «Медуза».

Алексей Навальный остается в искусственной коме, его состояние оценивается как серьезное, но острой угрозы для жизни нет, сказано в заявлении больницы. Навального лечат препаратом атропин.

Врачи добавили, что последствия болезни Навального неясны, они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы.

Немецкие медики контактируют с женой политика Юлией Навальной.

К ингибиторам холинэстеразы относятся в том числе нервно-паралитические газы, в частности, фосфорорганические отравляющие вещества класса «Новичок» — этим ядом в 2018 году были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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