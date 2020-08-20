Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт могут вновь вступить в серьезный конфликт из-за развода и детей, пишет «Спутник» со ссылкой на Us Weekly.

Отмечается, что Питт возмущен и разгневан тем фактом, что Джоли подала ходатайство в Высший суд Лос-Анджелеса с требованием отстранить от бракоразводного дела судью Джона Одеркирка, который, по ее мнению, имеет рабочие отношения с одним из адвокатов экс-мужа. Это вывело актера из себя, он заявил, что Джоли зашла слишком далеко и ему следует дать ей жесткий ответ.

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