Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — сказал собеседник агентства.

По его словам, эта ситуация не угрожает безопасности станции и экипажа.

Утечку воздуха на МКС позднее подтвердили в «Роскосмосе». Там отметили, что в пятницу «члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях» сегмента НАСА.

В госкорпорации добавили, что приняли такое решение совместно с американской стороной.

«В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет», — заключили в «Роскосмосе».

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