Соединенные Штаты передали российской стороне на встрече в Вене по стратегической стабильности и контролю над вооружениями детальные разведданные о ядерном арсенале Китая.

Об этом сообщил во вторник на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его утверждению, Вашингтон «не согласен с ситуацией, при которой Китай будет наращивать свой арсенал и достигнет в определенном виде ядерного паритета с США и Россией, а затем будет использовать это ядерное оружие для шантажа и принуждения». «Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мировое сообщество поверило в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия. И вопрос, который надо им задать, заключается в том, почему они так и не признали, сколько на самом деле единиц ядерного оружия у них есть сейчас», — сказал Биллингсли (цитата по ТАСС).

«Мы поделились детальной разведывательной информацией с Российской Федерацией о том, что делает Китай, как на прошлой встрече, так и снова сегодня», — добавил спецпредставитель США.

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