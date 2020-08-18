Парламентская ассамблея совета Европы готова помочь Беларуси провести конституционную и избирательную реформы. Об этом говорится в заявлении главы ПАСЕ Рика Дамса, опубликованного во вторник, 18 августа.

«События в Беларуси демонстрируют важнейшее значение ценностей Совета Европы. Активно отстаивая свои основные свободы, народ Беларуси выбрал путь демократических преобразований. Поэтому для обеспечения мирного и демократического перехода срочно необходим всесторонний национальный политический процесс, который открывает двери для необходимых реформ», — говорится в заявлении, которое приводит «Корреспондент».

Отмечается, что ПАСЕ готова поделиться с Беларусью своим опытом, в частности в области конституционной и избирательной реформ, усиления независимости и эффективности правосудия, создания благоприятных условий для развития гражданского общества и поддержке плюралистической и независимой медиа-среды, а также во многих других сферах.

«Я искренне надеюсь, что политический процесс и демократические реформы позволят нам поздравить Беларусь и ее граждан в нашей семье», — заявил Дамс.

Отметим, Беларусь имела статус «специально приглашенного» в ПАСЕ в 1992-1997 годах. Но потеряла этот статус после референдума и существенного расширения полномочий президента.

Minval.az