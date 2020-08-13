Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не продавала Минску никаких боеприпасов.

«Ни министерство обороны, ни правительство не давали никаких согласий на экспорт амуниции в Беларусь. «Польская оружейная группа», польские фабрики не производят боеприпасы такого рода. Может быть, мы имеем дело с некой провокацией», — так прокомментировал он в четверг появившиеся в интернете фотографии гильз с надписью на английском языке Made in Poland («Сделано в Польше»). Эти гильзы якобы были обнаружены в Минске после того, как ОМОН открывал стрельбу резиновыми пулями по протестующим.

«Еще раз я категорически отрицаю — никакого согласия польского правительства на продажу амуниции в Беларусь не было», — заявил Блащак (цитата по «Интерфаксу»).

Между тем, польская газета «Речь Посполита» отметила, что продажа вооружений за границу находится под строгим контролем — компания должна иметь разрешение на экспорт от министерства развития, которое консультируется по этим вопросам со спецслужбами и МИД.

Minval.az