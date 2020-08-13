Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.

За разработку вируса было ответственно военное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), запуск вируса — часть его операций по кибершпионажу, говорится в заявлении ведомств, которое приводит РБК.

По данным США, Drovorub поражает систему Linux. «Drovorub представляет угрозу для пользователей систем национальной безопасности, Министерства обороны и базы оборонной промышленности, использующих системы Linux», — говорится в отчете.

Minval.az