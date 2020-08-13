Канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter опубликовал пост с осуждением насилия в отношении участников несанкционированных акций в Беларуси.

«Мы осуждаем развитие событий в Беларуси и насильственные действия против демонстрантов, продолжающиеся несколько дней», — написал он.

Вместе с этим он призвал освободить протестующих и расследовать случаи гибели «независимой стороной».

«Необходима ясная реакция ЕС», — добавил канцлер.

Die Entwicklungen in #Belarus und das seit Tagen gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten verurteilen wir auf das Schärfste. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 13, 2020

Minval.az