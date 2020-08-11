Глава МИД Германии Хайко Маас призвал власти Беларуси освободить демонстрантов, задержанных в ходе несанкционированных акций протеста.

«Призываем освободить демонстрантов, которые пользуясь своими демократическими правами вышли на улицы для мирных протестов. Точно также это касается и журналистов, выполнявших свою работу в ходе акций протестов. Они также должны быть немедленно освобождены» ,- сказал глава МИД Германии на пресс-конференции по итогам переговоров с российской коллегой Сергеем Лавровым (цитата по «Анадолу»).

Международное сообщество самым решительным образом должно противодействовать подобным инициативам, подчеркнул Маас.

Маас напомнил, что ЕС снял введенные ранее экономические санкции в отношении Беларуси.

«В свете последних событий в Беларуси нам придется проконсультироваться по этому вопросу» — сказал Маас.

Minval.az