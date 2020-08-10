Стало известно время проведения очередного этапа консультаций между Россией и США по стратегической стабильности.

Новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности пройдет 16-18 августа в Вене.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Консультации состоятся 16-18 августа в Вене», — сказал Рябков (цитата по РИА Новости).

Отметим, предыдущие переговоры С.Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли состоялись 22 июня в Вене.

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