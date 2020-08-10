Словакия выслала трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже, сообщает местное издание Dennik со ссылкой на представителя словацкой дипмиссии Юрая Томага. По данным издания Aktuality, их подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием.

Словацкие спецслужбы заподозрили дипломатов в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, регулирующей деятельность дипломатов на территории зарубежных стран. Томага заявил, что дипломаты могли содействовать в совершении «серьезного преступления на территории другого государства-члена НАТО и ЕС» из-за «виз, неправомерно выданных в Генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге».

МИД Словакии подтвердил информацию о высылке дипломатов. Российский МИД пообещал зеркальный ответ, передает РИА Новости.

Имена дипломатов не раскрываются.

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