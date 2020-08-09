Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование на маршруте протяженностью 50 километров в сирийской провинции Эль-Хасака, заявил в воскресенье представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковник Егор Мальцев.

«Проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование протяженностью 50 километров. Воздушное сопровождение осуществляли вертолеты Ми-8 и Ми-35, которые прикрывали колонну российской и турецкой бронетехники на высоте от 50 до 200 метров», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель ЦПВС отметил, что патрулирование завершилось успешно. «С турецкими коллегами мы договорились о проведении очередного патрулирования, которое состоится в ближайшее время», — заявил Мальцев.

Он рассказал, что патрули проехали по участкам, где до войны добывали нефть. Целью патрулирования было убедиться, что на северо-востоке Сирии нет незаконных вооруженных формирований.

Minval.az