Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев никогда не будет вмешиваться в выборные процессы других стран, в том числе США.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Ещё раз заверяю наших партнёров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнёрским отношениям с США», — цитирует RT Зеленского.

Он призвал украинских граждан воздерживаться от любой деятельности, «связанной с президентскими выборами в США».

«Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды», — подытожил глава государства.

Minval.az