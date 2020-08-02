Два непрофессиональных участника полета (космические туристы) отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года. Их имена будут озвучены в начале следующего года, говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

«Согласно договору с [американской] компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года», — сказали в пресс-службе, уточнив, что имена туристов будут озвучены в начале следующего года.

В Роскосмосе также сообщили, что госкорпорация ведет переговоры еще с рядом американских компаний по отправке туристов на МКС.

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