Первый президент Украины Леонид Кравчук, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил о возможном привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе.

Выступая в эфире телеканала «Украина 24», Кравчук заявил, что привлечение Соединенных Штатов, «как самой богатой страны мира», возможно в том случае, если в ходе нынешних переговоров при посредничестве ОБСЕ возникнет патовая ситуация.

«Правда, там выборы на носу, коронавирус, много разных проблем. Я говорю о перспективе», — заявил Кравчук.

Он также отметил, что «невозможно добиться мира, если ни с кем не вести переговоры». При этом Кравчук заявил, что «готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документ, который навредит его стране».

Также он раскритиковал позицию Москвы, заявляющей о необходимости предоставления особого статуса республикам Донбасса, как этого требуют минские договоренности. «Но там написано так, что мы и сами не понимаем, о чем идет речь», — сказал Кравчук.

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