В Минске успешно состоялся митинг в поддержку главной конкурентки действующего президента Светланы Тихановской. Все ждут дебатов Тихановской и Лукашенко. Правозащитная организация «Вясна» сообщает о по меньшей мере 63 тыс. участниках.

Митинг начался в шесть вечера и закончился после десяти. В начале было несколько тысяч участников, а к концу их набралось несколько десятков тысяч.

Лукашенко не явился на приглашение Тихановской на открытые дебаты на площади Бангалор, где проходило мероприятие. На митинге кроме политиков и глав их штабов выступали музыканты.

Пока нет никаких сообщений относительно провокаций или задержаний — люди идут с площади и продолжают радоваться по поводу одного из самых массовых митингов за последние годы уже в метро.

Minval.az