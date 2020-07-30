Иран согласен выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе «боинг». Об этом заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

— Реализация этого вопроса займёт время и имеет различные нюансы с технической и правовой точек зрения, — цитирует дипломата IRNA.

Мусави добавил, что многие погибшие пассажиры являлись гражданами Ирана. Также он отметил, что переговоры продолжатся, но Тегеран в любом случае несёт ответственность за произошедшее.

Лайнер Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины выполнял рейс по маршруту Тегеран — Киев. Самолёт был сбит рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. Погибло 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. В Тегеране заявили, что «боинг» был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО.

Minval.az