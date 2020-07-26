В доме Конфедерации азербайджанских общин России состоялась встреча представителей и активистов Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) с главой азербайджанской диаспоры России, академиком Фазилем Курбановым.

Академик Фазиль Курбанов, поблагодарив активистов АМОР за своевременную реакцию на приглашение принять участие во встрече, отметил, что события, происходящие в России между азербайджанцами и армянами, очень тревожат всю общественность: «Провокационные события последних дней, учиненные армянскими сепаратистами, являются вызовом в вопросе сохранения межнационального согласия в российском обществе. И мы — представители многомилионной азербайджанской диаспоры России должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир и стабильность. Обеспечение верховенства российских законов, неприкосновенное их исполнение — долг каждого человека, проживающего на территории РФ. Именно по этой причине, мы против втягивания России, в той или иной форме, в какие-либо провокации», — заявил Ф.Курбанов, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Он отметил, что азербайджанцы, имеющие древнюю историю, богатую духовную культуру не могут и не должны позволить себе участвовать в каких-либо провокационных, нецивилизованных действиях и противостояниях.

«Правда на нашей стороне, и ее не нужно доказывать «кулаками». У нас мощная армия, которая дает отпор армянским оккупантам. А наш долг — достойно представлять нашу историческую Родину за ее пределами. Я еще раз прошу каждого из вас проявить сдержанность и мудрость», — добавил Ф.Курбанов.

Выступивший затем профессор Кямран Рустамов отметил, что не может не вызвать боль и серьезную озабоченность нападение беснующейся армянской толпы с террористическими наклонностями на мирных азербайджанцев, проживающих во всем мире, в том числе и в России. Он сообщил, что ситуация взята под личный контроль высшего руководства страны, представителей правоохранительных органов РФ. «Мы уже направили обращения азербайджанской диаспоры в Госдуму, Совет Федерации, Министерство внутренних дел, политические фракции с просьбой оказать содействие в пресечении попыток армянских сепаратистов организовать противостояния. Мы также сообщили о готовности сотрудничать со всеми российскими государственными структурами во всех регионах для профилактики и недопущения горячего противостояния азербайджанской и армянской молодежи», — подчеркнул он.

Обращаясь к молодежи, ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов, призвал их не поддаваться на призывающие к насилию подстрекательские провокации, основанные на личных амбициях, опирающиеся на психологию толпы.«Нами создан Telegram канал, где ежедневно можно получить достоверную информацию обо всем происходящем, исторические материалы, связанные с оккупацией Карабаха армянами. АМОР во главе с председателем Лейлой ханым Алиевой готова оказать вам поддержку во всех начинаниях, мы всегда будем рядом с вами!».- сказал Д.Гусейнов.

Представитель азербайджанской диаспоры России, адвокат Ильгар Гаджиев призвал молодежь проявлять особую бдительность и не поддаваться на какие-либо провокации, которые могут нанести урон имиджу всех азербайджанцев, проживающих на территории России. Он напомнил, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана в пределах ее международно признанных границ, включающих в себя, в том числе и оккупированную Арменией территорию Нагорного Карабаха. И. Гаджиев особо отметил, что азербайджанская диаспора России одобряет деятельность и внешнеполитический курс Президента, Верховного главнокомандующего Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Член экспертного совета Госдумы Имамали Имамалиев призвал всех соотечественников, любящих Россию и родной Азербайджан к миру и спокойствию, труду и созиданию, гражданской солидарности. «Лишь этим можно добиться будущего развития и прогресса наших стран», — констатировал он.

На встрече выступили представители азербайджанской интеллегенции России Манаф Агаев, Айбениз Рустамова, Рамин Раджабов, активисты АМОР, которые выразили благодарность академику Ф.Курбанову за организацию встречи, и отметили значимость проведения подобных мероприятий.

Minval.az