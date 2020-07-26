Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения ситуации на госгранице Азербайджана и Армении. Обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян», передает РБК.

Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве.

«Наша семья берет на себя обязательство возместить ущерб, нанесенный собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают что настоящий мужчина — это тот, кто громче кричит или бьет стекла. Для тех, кто забыл, напомню, мужчина — тот, кто, глядя в глаза, дает отпор тем, кто оскорбил его или его семью», — говорится в заявлении.

Minval.az