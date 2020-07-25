«Водоразделом» в географии именуют условную топографическую линию, которая разделяет бассейны рек. Она чаще всего проходит по гребням гор. Но бывает, что водораздел даже крупных рек и морей — это не величественные горные хребты, а невысокие холмы. Такие, как, например, Северные Увалы, которые делят бассейны Волги и Северной Двины.

Нынешние массовые акции азербайджанцев в разных городах мира и нападения на их участников армянских националистов ни по своему масштабу, ни по последствиям не идут ни в какое сравнение с реальными боевыми действиями. Но тем не менее именно они могут прочертить уже политический водораздел.

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди Мехрибан Алиева отметила в своем обращении: «Мирные патриотические акции азербайджанцев в поддержку своей Родины, заранее согласованные с соответствующими государственными органами, столкнулись с физическим насилием, агрессией и пещерной ненавистью некоторых представителей армянской диаспоры. Хорошо подготовленные, обученные провокаторы, пользуясь значительным численным преимуществом, атаковали мирных демонстрантов, нанося им травмы и увечья». Как отметила Мехрибан Алиева, «взращиваемая десятилетиями идеология ненависти и азербайджанофобии приносит свои «уродливые плоды» — одни армяне забрасывают мирных азербайджанских демонстрантов камнями в центрах мировых столиц, другие стреляют по домам азербайджанских граждан из тяжелых артиллерийских орудий». Предельно точная и емкая характеристика подробностей расправ армян над азербайджанцами в Лос-Анджелесе. Брюсселе, в других городах, нападений «толпой» на одного, избиения женщин, у которых «под шумок» еще и воруют мобильные телефоны…В США представители армянских террористических группировок уже обещают по 500 долларов за личные данные и адреса азербайджанцев и турок. Строго говоря, уже все эти выходки, которые в полицейских протоколах именуются «преступлениями на почве ненависти», дают изрядную пищу для размышлений, кто считает нападение толпой лучшим аргументом в политической дискуссии, кого следует считать цивилизованным народом, которому не повезло жить по соседству с варварами и как важно сегодня держать себя в руках и не скатиться на один уровень с бандитами и террористами.

Но есть еще одна сторона вопроса. Все эти акции протеста стали сегодня предметом пристального «дипломатического диалога» Азербайджана с властями других государств.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов сообщил журналистам: ««Я провел встречу с послом США в Баку, в ходе, которой обсудил вопросы безопасности дипломатических миссий Азербайджана в США». Затем добавил, что вопрос безопасности азербайджанских дипмиссий будет пересмотрен не только в США, но и в столицах других стран: «Мы обратились к дружественным к нам странам принять дополнительные меры безопасности наших дипмиссий».

Тревога не напрасная. Накануне была предпринята попытка «незаконного проникновения» на территорию посольства Азербайджана в Австралии, камни и файеры, которые бросали на территорию посольства Азербайджана в Брюсселе… Вечером 24 июля стартовала очередная азербайджанская акция — на сей раз в Праге. Как пояснил глава организации «Азербайджанская община в Чешской Республике» Эльдар Велиев, узнав, что армяне намерены провести акцию перед зданием посольства Азербайджана в Чехии, наши соотечественники собрались перед дипмиссией, чтобы выразить поддержку нашему государству. И, добавим от себя, защитить посольство Азербайджана. Словом, Халафову есть что обсудить с дипломатами других стран.

Но речь идет не только о том, сколько полицейских должны дежурить у входа в посольство, сколько человек должно обеспечивать его безопасность «изнутри», какой высоты должен быть забор и следует ли вызывать конную полицию, если свою акцию проводят армянские «активисты». По сути дела, наша страна возвращает вопрос армянского терроризма в международную повестку дня. И нетрудно догадаться, что на переговорах упоминаются и убитые армянскими террористами турецкие дипломаты, и то, что «авторы» многих армянских атак перебрались на постоянное жительство в Армению, где их встретили как героев, что в той же Армении действует партия «Сасна Црер», созданная бывшими террористами…И это все — не экскурс в историю, а дипломатическая конкретика, накрепко спаянная с таким серьезным документом, как Венская конвенция. И еще получившая весьма красноречивое подтверждение в виде нынешних армянских нападений на азербайджанские дипмиссии.

А это значит, что армянской политической верхушке придется платить за террор против азербайджанцев ощутимую политическую цену. И это только начало.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az