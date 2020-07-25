Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы предостерег проживающих в России азербайджанцев от неправомерных действий. Об этом говорится в обращении посла к соотечественникам.

«Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля, — сказал посол. — Вы живете в России, многие из вас являются гражданами этой великой страны, прошу вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть».

Бюльбюльоглы также призвал азербайджанцев «беречь себя в условиях пандемии для справедливой борьбы и не нарушать законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию».

Minval.az