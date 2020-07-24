Вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов прокомментировал «Ленте.ру» нападение армянских радикалов на наших соотечественников в столице России.

Азербайджанскую диаспору обвиняют в целенаправленных нападениях на армян в Москве. Это так?

С армянской стороны распространяется дезинформация. Мы пытаемся мирным путем урегулировать ситуацию. Ночью несколько человек зашли в арбузную лавку, избили азербайджанца. Мы всех предупреждали, что такое может произойти.

Почему Москва стала территорией подобных конфликтов?

Это ужасно. Мы живем в третьей стране, в России. Здесь не должно быть таких конфликтов.

Они захватили 20 процентов нашей территории [Нагорный Карабах]. Если бы мы были агрессорами, то не жили бы здесь с ними десятилетиями бок о бок.

Что конкретно происходило прошлой ночью, на ваш взгляд?

В два часа на кафе у метро Братиславская напали больше 15 армянских националистов. Там был один азербайджанец. Его избили, похитили деньги из кассы. Ущерб оценивается. Есть видео этого происшествия.

В пять утра более десяти человек напали на азербайджанца, торговавшего фруктами и овощами. Это также подтверждается видеозаписью.

Наконец, в 9 утра появилось видео, на котором армянин угрожает азербайджанцам, оскорбляет всю нацию и так далее.

С чего начался конфликт в «Фуд Сити»?

Там шла речь о сверхприбыли, которую армянские предприниматели хотели получить за свои абрикосы. За эту цену у них не хотели брать товар.

Какова ситуация сейчас?

Интерактивно ведем работу с азербайджанской молодежью, призываем успокоиться, не реагировать. Создан оперативный штаб.

Сколько ваших соотечественников задержали?

Троих: отца и двух сыновей. Их машина проезжала мимо места, где была драка. Отца отпустили, а его сыновей еще держат в полиции. К ним отправились адвокаты. Ночью к ним домой пришли полицейские в форме и задержали. Эти сотрудники даже не представились. При этом у нас нет информации, чтобы был задержан кто-то из армян.

Армяне говорят о нападении азербайджанцев на машины с армянскими номерами, распространении имен и адресов армян, живущих в Москве, и так далее. Что это?

Это случилось как реакция на нападения армян. Этих ребят мы вычисляем сейчас, еще неизвестно, кто они.

Minval.az