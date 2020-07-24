Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова планирует один из первых зарубежных визитов после пандемии коронавируса совершить в Россию, говорится в сообщении парламента.

«В пятницу Гафарова встретилась с послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым. Отметив, что азербайджано-российские отношения основаны на крепкой дружбе, посол выразил удовлетворение всесторонним развитием отношений между двумя странами», — сообщили в парламенте.

Гафарова отметила, что существующие отношения создали очень хорошую основу для будущих перспектив межпарламентского сотрудничества, и подчеркнула важность сотрудничества в гуманитарной сфере.

«Спикер парламента на встрече также решительно осудила недавние нападения армян на азербайджанцев, мирно протестующих в разных странах мира против провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном», — отметили в Меджлисе.

В свою очередь, Бочарников повторил, что Россия, как член Минской группы ОБСЕ, прилагает все усилия для мирного решения вопроса.

Во время встречи российский посол напомнил о приглашении председателя Федерального собрания Федерального совета России Валентины Матвиенко и сказал, что в РФ ждут спикера парламента Азербайджана с визитом в Москву.

«Гафарова, в свою очередь, выразила сожаление по поводу изменения времени всех визитов в связи с пандемией COVID-19, отметив, что один из первых ее визитов после пандемии будет в Россию», — сообщили в парламенте.

Minval.az