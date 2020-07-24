Драку в Москве между армянами и азербайджанцами, в которой участвовали до 50 человек, начали армяне. Об этом РБК заявил вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов. Посол Армении в России Вардан Тоганян, в свою очередь, призвал сограждан не поддаваться на призывы собраться на «массовые акции» в столице России.

«Призываем свою молодежь не поддаваться на провокации. Не надо развивать этот конфликт в России», — сообщил представитель армянской стороны. Гусейнов уточнил, что в драке пострадали более 30 азербайджанцев. Он призвал и армянскую сторону объяснить своей молодежи, «что нельзя вдесятером нападать на одного», — добавил он.

Эльнур Гусейнов при этом подтвердил информацию об еще одном столкновении между представителями армянской и азербайджанской общин в Москве. Столкновение произошло около ресторана «Армянский двор» у метро Саларьево на юго-западе Москвы. «Была такая ситуация, мы пока не знаем конкретно, что произошло. Представители диаспоры уехали туда, выяснять, что там было», — сказал он.

Массовое столкновение между гражданами обеих стран произошло в ночь на 24 июля в московском районе Марьино. В результате задержали более 25 человек, помимо драки было ограблено кафе, из которого неизвестные, угрожая персоналу и клиентам, похитили 50 тыс. руб.

Полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве и разбое и пригрозила ограничить иностранным участникам беспорядков въезд в Россию на пять лет.

Minval.az