Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, всегда необходимо иметь особые армейские подразделения с подготовленными бойцами. «Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам, но всякое может быть. Примером тому являются США», — сказал Лукашенко и вспомнил, что президенту США Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах применить федеральные силы и вывести войска на улицы городов.

«Того, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что, если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко», — отметил Лукашенко. Он пообещал, что солдаты воинских частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.

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