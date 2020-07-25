Как сообщается на сайте МИД РФ, глава этого ведомства Сергей Лавров провел встречи с представителями армянской и азербайджанской общин России. По официальной версии, говорили о необходимости вклада обеих общин в дело нормализации отношений между Баку и Иреваном и роль этих общин в поддержании межнационального мира в России и «важность совместной разъяснительной работы по предупреждению и искоренению случаев нарушения прав российских граждан по национальному признаку».

Но вот что примечательно. Армянскую общину представлял глава «Союза армян России» Ара Абрамян. А азербайджанскую — председатель совета директоров ООО «Киевская площадь» Год Нисанов. Причем состоялся разговор в то время, когда ленты информагентств и соцсетей запестрели новостями: азербайджанские предприниматели, совладельцы комплекса «Фуд сити» Ильгар Рагимов и Год Нисанов «опустили шлагбаум» перед армянской агропродукцией. В дело попытался вмешаться посол Армении в РФ Тоганян, но безрезультатно: как он позже жаловался журналистам, «сотрудников нашего посольства силой выпроводили с территории ТЦ охраной». Теперь тот же Тоганян озвучивает новую жалобу: «С утра к нам обратились крупные армянские экспортеры, они рассказали о том, что из торговых центров всей сети «Твой дом», которая принадлежит Аразу Агаларову и другим людям из соседней страны, убрали все товары армянского производства». Более того, армянские товары заменили на азербайджанские. Что уже вполне объясняет, почему на встречу с Лавровым приглашен именно Год Нисанов.

Можно, конечно, долго спорить, интегрировался ли Сергей Викторович Лавров «по самые абрикосы» в защиту коммерческих интересов армянских предпринимателей или же он, как и положено по штату и по логике вещей представителю власти России, стремился воспрепятствовать переносу на территорию своей страны конфликта Азербайджана и Армении. Нелишне и поинтересоваться, как реагировали — и реагировали ли вообще — власти России на деятельность того же Левона Айрапетяна, которого называли «спонсором Нагорного Карабаха», да и самого Ара Абрамяна, на дне рождения которого мелькал, к примеру, Бако Саакян. Точно так же можно поинтересоваться, как реагировали — и реагировали ли вообще — правоохранительные органы, когда еще раньше армянские торговцы завышали цены на свою продукцию для азербайджанцев. И уж точно стоит напомнить, как бойко используют армянские торговцы в России бренд «Арцах» и даже вывешивают «флаги» этого незаконнорожденного «недогосударства». Тем более интересно узнать, почему российские правоохранительные органы никак не помешали протащить эти флаги в 2017 году на шествии «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако не менее важно другое. В ответ на новый виток армянской агрессии против Азербайджана, на сей раз на Товузском направлении, не просто активно выступила и азербайджанская диаспора, включая, кстати говоря, не только этнических азербайджанцев. Азербайджанская сторона по сути дела ввела в действие механизм «неофициальных», но вместе с тем весьма болезненных санкций против Армении. Которые по своему механизму мало чем отличатся от табличек «В нашем автосервисе Барак Обама и члены его администрации не обслуживаются», которые радостно вывешивали российские предприниматели в ответ на санкции США в 2014 году и о которых восторженно сообщали прокремлевские СМИ. Правда, тут есть существенная разница. Бараку Обаме, Хиллари Клинтон и т.д. вряд ли понадобились бы услуги автосервиса или ларька где-нибудь на окраине Москвы. А вот решение «Фуд-сити» и «Твоего дома» по экономике Армении действительно бьют, и очень больно. Напоминая еще и о том, что у агрессии против Азербайджана есть и экономическая цена.

А вот тут нужны подробности. Удивительно, но о том, что у любого конфликта есть социально-экономическое измерение, армянская верхушка просто «забыла подумать». Свою роль здесь сыграло наличие армянской диаспоры. В ее среде действовали политические партии, которые в Армении до сих пор именуют «партиями спюрка» — «Дашнакцутюн», «Рамкавар Азатакан» и т.д., проходили съезды и конференции, участники которых с удовольствием рассуждали о мифических «исторических правах» армян на земли Азербайджана и Турции…Но при этом подобные разговоры ну никоим образом не отражались на жизни самих их любителей где-нибудь на Лазурном берегу Франции, в калифорнийской Санта-Барбаре или даже в кафе в Краснодаре. Более того, карабахский конфликт начался еще в существовавшем СССР, и в Армении были уверены: здесь могут проходить митинги под требованием «миацума», «бородачи» могут устраивать погромы и «этнические чистки» азербайджанцев сначала на территории Армении, затем — в Карабахе, но при этом из Азербайджана будет исправно поставляться газ на комбинат «Наирит». И даже после распада СССР и оккупации 20% территории Азербайджана в Иреване совершенно искренне возмущались: как это так — через линию фронта не ходят поезда с грузами для Армении? Почему это Азербайджан держит нас «в блокаде»? И еще тратит нефтедоллары только на себя, а не на «нужды всего региона»? Если учесть азербайджанские инвестиции в Грузии, то становится понятным, что под «всем регионом» подразумевается «многострадальная Армения». Тем более делались попытки, точнее, «подкаты» со стороны представителей зарубежной армянской диаспоры. Так, семья Петросян, владельцы парижского икорного дома Caviar & Caviar, пытались предложить Азербайджану сотрудничество в производстве и торговле осетровой икрой (дело было еще до моратория на вылов осетровых). Проще говоря, в армянской политической верхушке искренне считали, что могут вести себя в соответствии с популярным бакинским анекдотом про армянских строителей-«шабашников»: «Слушай, брат, война войной, сезон сезоном!» И теперь с удивлением убеждаются, что делать бизнес через линию фронта не получится. И эту самую линию фронта можно обнаружить не только в Товузе, но и в Москве.

И самое главное, сгнившие в фурах абрикосы и вишня — это еще не самая тяжелая составляющая цены агрессии против Азербайджана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az