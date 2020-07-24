Россия выдала Азербайджану троих человек, которых на родине обвиняют в совершении ряда преступлений против личности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Все трое обвиняются в Азербайджанской Республике в насилии: один из экстрадируемых устроил поножовщину, другой избил знакомого, а третий совершил заказное похищение.

Отмечается, что все трое после совершения преступлений скрылись и были объявлены в международный розыск.

«В связи с установлением их местонахождения на территории Российской Федерации Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены», — сообщает ведомство.

Под конвоем граждан Азербайджана уже вернули на родину, где их ждет следствие и суд.

Minval.az