Азербайджан привержен предметным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, ждет от сопредседателей конкретные предложения о дальнейших шагах по урегулированию конфликта, заявил помощник президента — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан привержен предметным переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем конкретных планов, конкретных предложений со стороны сопредседателей касательно продолжения предметного переговорного процесса с целью обеспечения освобождения территорий Азербайджана от оккупации и возвращения азербайджанских беженцев в свои дома», сказал Гаджиев в интервью российскому изданию «Коммерсант».

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли на высшем уровне, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. «А Армения злоупотребляет переговорным процессом с целью продолжения военной оккупации и аннексии территорий Азербайджана. Армения всеми силами пытается отвлечь внимание от обсуждения важных тем и концентрируется на симптоматических вопросах», — отметил он.

Гаджиев добавил, что обновленные Мадридские принципы предполагают урегулирование конфликта и поэтапный вывод армянских оккупационных сил. «Совсем недавно Сергей Лавров (глава МИД РФ) тоже подчеркнул этот факт. Минская группа должна иметь свой план действий с временными рамками, то есть с указанием, когда армянские войска выйдут из того или иного оккупированного района Азербайджана. Армянская сторона должна подтвердить, что она привержена переговорному процессу. Потому что до сих пор мы видели, что на высших уровнях армянская сторона, с одной стороны, говорит то одно, то другое. Они всеми усилиями хотят разрушить формат и предмет переговорного процесса. Даже в гуманитарных вопросах Армения проводит деструктивную линию», — подчеркнул он.

По его словам, в Баку не удовлетворены деятельностью посредников. «Я им откровенно сказал, что их механизм работы, состоящей только из доставки сообщений, неэффективен. Они получают какую-то информацию от армянской стороны, доводят эту информацию до нас, а потом обратно. А должен быть четкий план вывода армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана и возвращения беженцев на свои родные земли. Сопредседатели должны тоже сделать общий анализ ситуации, и в том числе посмотреть на эффективность своей работы, и представить конкретные планы действий. В том числе конкретные предложения о дальнейших шагах по урегулированию конфликта», — сказал помощник президента Азербайджана.

Minval.az