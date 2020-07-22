Россия и Турция в ходе совместных консультаций по Ливии условились создать совместную рабочую группу по Ливии, следующий раунд консультаций пройдет в Москве.

«Договорились о нижеследующем: продолжить совместные усилия, включая оказание влияния на ливийские стороны, в целях создания условий для долгосрочного и устойчивого режима прекращения огня в Ливии», — говорится в опубликованном на сайте МИД РФ совместном заявлении двух стран по итогам российско-турецких консультаций высокого уровня по Ливии, прошедших в Анкаре.

Кроме того, стороны условились «содействовать продвижению межливийского политического диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции по Ливии и в координации с ООН, а также призвать стороны принять меры для обеспечения безопасного гуманитарного доступа и оказания срочной помощи всем нуждающимся».

«Рассмотреть создание Совместной Рабочей группы по Ливии и провести следующий раунд консультаций в Москве в ближайшее время», — отмечается в совместном заявлении.

Российскую делегацию в Анкаре возглавил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, турецкую — замглавы МИД Турции Седат Онал.

Minval.az