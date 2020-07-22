Госдепартамент США объявил о награде до $2 млн за информацию, которая позволит арестовать или задержать граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, говорится в заявлении ведомства.

При этом, вознаграждение до $1 млн полагается за каждого из разыскиваемых. Они разыскиваются «за участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступности», сообщает «Интерфакс».

В заявлении Госдепартамента США говорится, что, по итогам расследования секретной службы США, в январе 2020 года Радченко и Еременко были предъявлены обвинения в мошенничестве по 16 пунктам, в частности, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием компьютера и др.

В обвинительном заключении говорится, что Радченко и Еременко взломали систему раскрытия информации EDGAR Комиссии по безопасности и обмену (SEC) и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были проданы с целью получения прибыли. В SEC утверждают, что они использовали различные шаги, чтобы скрыть мошенничество, в частности, использовали офшорные организации и номинальные счета для размещения заявок.

Minval.az