Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не поедет наблюдать за выборами президента Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе организации.

В ПАСЕ отметили, что организация получила приглашение наблюдать за белорусскими выборами.

«Учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнерских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся ситуацию со здоровьем, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, Ассамблее не представляется возможным направить делегацию по этому случаю», — сообщили в ПАСЕ.

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