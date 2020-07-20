Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп внёс главу Чечни Рамзана Кадырова в чёрный список.

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — приводит ТАСС распоряжение Госдепа.

Отмечается, что «санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп «осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19».

После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.



Тренер по спортивной стрельбе спортивного комплекса «Калибр» Сергей Солдецкий в беседе с РБК сказал, что Кадыров на фото держит в руках пулеметы Калашникова модернизированные (ПКМ).

Введение санкций против чеченского лидера ранее уже прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала она в Facebook.



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