На армяно-азербайджанской границе вновь вспыхнули бои.
«В вечерние часы ситуация на азербайджано-армянской границе в товузском направлении вновь обострилась.
Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций Азербайджанской Армии. В ответ Азербайджанская Армия предпринимает адекватные меры», — заявили Minval.az в Минобороны.
12 июля вооруженные силы Армении, применив артиллерийское оружие, предприняли попытку захвата позиций ВС Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.
В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии ответных мер противник вынужден был отступить. При этом трое военнослужащих ВС Азербайджана погибли, четверо получили ранения.
МИД Азербайджана и помощник президента Хикмет Гаджиев расценили провокацию, как попытку Еревана вовлечь в карабахский конфликт третьи страны.
Ранее замминистра обороны Низам Османов заявил, что военное руководство находится на передовой, и Армении был нанесён сокрушительный удар.