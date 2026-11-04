Министр обороны Германии Борис Писториус поздравил демократов с «исторической победой» на выборах в Конгресс США, призвав при этом укреплять европейскую составляющую НАТО. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Однако мы будем, как и в прошлом, искать тесные контакты с демократами», – заявил Писториус на конференции по безопасности Berlin Security Conference в Берлине.

При этом он подчеркнул, что правительство ФРГ намерено и дальше поддерживать доверительные отношения с администрацией действующего президента США Дональда Трампа, которой предстоит оставаться у власти еще два года.

По словам министра, пока трудно сказать, как результаты выборов повлияют на политику Вашингтона.

«Это немного зависит от того, что американский президент намеревается делать после этих выборов. Этого мы не знаем», – указал он.

Писториус также высказался за усиление европейской роли в НАТО. Он напомнил, что США уже несколько лет уделяют все больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону и другим частям мира. В этих условиях, считает глава Минобороны ФРГ, альянсу необходимо стать более европейским, «чтобы иметь возможность остаться трансатлантической».